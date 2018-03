Escola General Osório recebe palestra sobre a importância da educação infantil para a criança

Na ocasião foram abordadas questões relacionadas ao objetivo da educação infantil, à parceria entre escola e família, a adaptação da criança na escola, a importância do brincar, o desenvolvimento infantil, a retirada de mamadeira, chupeta e fraldas, a estimulação da linguagem e a importância do estabelecimento de regras e limites para o desenvolvimento emocional.

Com o tema “A importância da educação infantil para a criança”, aconteceu na última semana, na EMEB General Osório, em Mafra, a palestra com a psicóloga Talita Pacheco Valério, da Secretaria Municipal de Educação de Mafra.

A palestra foi solicitada pela direção da escola, uma vez que está iniciando o atendimento em educação infantil, com 30 alunos matriculados do berçário dão Jardim II. “O objetivo foi levar aos pais conhecimentos, com uma profissional capacitada, de como agir corretamente nas situações do dia a dia de nossas crianças de 4 meses aos 6 anos”, explicou Janete Godarscki, diretora da unidade. Ela disse ainda que essas orientações são importantes para que os pais possam acompanhar e auxiliar em casa, em cada etapa do desenvolvimento dos filhos.

TEMAS

Na ocasião foram abordadas questões relacionadas ao objetivo da educação infantil, à parceria entre escola e família, a adaptação da criança na escola, a importância do brincar, o desenvolvimento infantil, a retirada de mamadeira, chupeta e fraldas, a estimulação da linguagem e a importância do estabelecimento de regras e limites para o desenvolvimento emocional.

A Secretária Municipal de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado destacou que essas ações diferenciadas de cada escola são muito importantes, pois aproximam os pais da unidade, tornando-os participantes do processo de educação. “A união entre escola e comunidade sempre resultará em benefícios para o crescimento e desenvolvimento dos alunos”, afirmou.