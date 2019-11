Escola Mário Goeldner elege primeira diretoria do grêmio estudantil após municipalização

1 de 4

Alunos da Escola Municipal de Educação Básica, Mário de Oliveira Goeldner, passaram por um verdadeiro processo de democracia nos últimos meses, quando reativaram o grêmio estudantil, que estava desativado há anos, elegendo a primeira diretoria após a municipalização da unidade.

Para a realização de todo o processo, a direção da escola contou com a colaboração dos acadêmicos de direito da Universidade do Contestado, que num período de dois meses orientaram os alunos quanto à formação de chapas, as campanhas junto aos alunos, a eleição, os direitos e deveres dos eleitos e eleitores e, principalmente, quanto à finalidade do grêmio estudantil.

E, encerrando todo o processo da campanha, aconteceu na última sexta-feira (01/11) a eleição, onde para exercer o voto o aluno precisava apresentar carteira de estudante ou carteira de identidade. A disputa envolveu duas chapas: 01- Força Jovem e 02- Implementar, sendo eleita a chapa Força Jovem, com 64 votos válidos.

Experiência rica e resultados aparecendo

Conforme explicações do gestor da unidade, Ricardo Bergamini, foi uma experiência muito rica para todos os alunos, professores e familiares. “O grêmio vai ajudar muito a escola, pois a diretoria será a porta voz dos alunos, quanto a sua realidade e suas necessidades, uma vez que vão trazer novas ideias quanto à organização do espaço escolar”, declarou. E os resultados já apareceram, entre as propostas analisadas, apontaram a necessidade da instalação de mais um bebedouro no piso superior da Ala 1 da escola, sugestão que será acatada e realizada no início do próximo ano letivo.

O gestor destacou dentre os vários benefícios do grêmio estudantil as lições de democracia trazidas durante todo o processo de sua reestruturação, além de reforçar valores como direitos e deveres.

Diretoria do Grêmio Estudantil EMEB Mário de Oliveira Goeldner, biênio (2019/2021), ficou assim composta:

Presidente: Ana Sarah Demétrio de Oliveira – 7º02.

Vice-presidente: Andrey Sant´Ana da Cruz – 8º02.

Secretário geral: Nicole Sibet da Silva – 7º02.

Vice-secretário geral: Anna Julia Becker – 7º02.

Secretário da cultura: Gabriela Pereira Correa – 7º02.

Vice-secretário da cultura: Giovana Bastos – 7º02.

Secretário de esporte: Kauã de Oliveira – 7º02.

Vice-secretário de esporte: Jessica Aparecida Schütt – 7º02.

Secretário de meio ambiente: Iago Beli Gielgen – 8º 02.

Vice-secretário de meio ambiente: Gabriel George Dalla Rosa – 7º 03.