Escola Mario Goeldner incentiva a leitura com o Dia da Troca de Livros

Para marcar o Dia Mundial do Livro e em cumprimento à Lei municipal nº 4.285, de setembro de 2017, em que o prefeito Wellington Bielecki instituiu o dia 23 de abril como o “Dia da Troca de Livros”, as escolas da rede municipal de Mafra realizaram diversas atividades alusivas ao tema.

A EMEB Mário de Oliveira Goeldner fez o dia da troca entre todos os seus 495 alunos. Para tanto, começou a campanha durante cerca de um mês, na qual cada aluno levou de sua casa quantos livros quisesse, trocando por vale livro. Esses vales, por sua vez, foram trocados ontem, no dia 23, com os alunos escolhendo os novos títulos  entre todos os arrecadados, mas o cantinho para a troca permanecerá durante toda a semana.

O gestor da unidade, Ricardo Bergamini, explicou que essa é uma forma de incentivar a leitura entre seus alunos e ao mesmo tempo fazer os livros circularem pelas trocas. Ele salientou que a ação foi abraçada por todos os professores da escola, que se empenharam para o sucesso do“Dia da Troca de Livros” e que as crianças  se empolgaram.

FELICIDADE

A aluna Anny Karoline de Oliveira, de 8 anos, trouxe o livro “Alice no País dos Enigmas” e trocou por “Atividades de Moda Horripilantes”. Disse que gosta muito de ler. “Leio um livro inteiro por dia e quero ler mais. Quando leio sinto muita felicidade, amor e carinho”, declarou.

Gabriel Moro, de 8 anos, da 3ª série, trocou três livros. Levou dois “Star Wars” e um do “Batman – Jogos e Atividades”. Disse que gosta muito de ler e que tem muitos livros em casa. O aluno Guilherme Fagundes Neto pegou dois volumes do “Ben 10”. Disse que também gosta de ler e adora ganhar livros de super heróis.

CANTINHO DA LEITURA

A professora Junia de Cássia Gomes disse que essa não é a única atividade relacionada à leitura da escola. Praticamente todas as salas do 1º ao 5º ano possuem seu cantinho da leitura, com livros próprios e uma vez por semana, os alunos são levados para a biblioteca da unidade, quando emprestam livros.

A direção da escola agradeceu às doações recebidas da comunidade em geral.