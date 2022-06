Escola Monteiro Lobato de Mafra recebe o Projeto Bombeiro Mirim

Nesta terça-feira, nos períodos da manhã por volta das 10h e no período da tarde por volta das 15h30, as Guarnições das Viaturas ABTR-100, ASU-467 e AR-47 do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocaram até a Escola de Educação Básica Monteiro Lobato para realizar visita como parte do Curso de Formação de Bombeiro Mirim.

No local cerca de 70 alunos, além dos professores e direção da escola, acompanharam a demonstração das viaturas e equipamentos.

Os alunos do projeto tiveram a oportunidade – com toda segurança – de conhecer, manusear e interagir na prática com os materiais e equipamentos que foram de conhecimento nas aulas teóricas do Projeto Bombeiro Mirim.