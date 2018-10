Escola Municipal Colônia Ruthes realizou dia dedicado à família

Na sequência aconteceu palestra com o médico Sidney Schlosschmacher e com o animador e músico Gregory Tauan Bieberbach

O último final de semana foi de festa em família para a EMEB Colônia Ruthes. No acampamento Moriah a equipe da escola reuniu pais, professores e alunos para um dia especial com realização de palestras, apresentações artísticas e recreação. A gestora da unidade, Joelma Martins deu as boas vindas a todos e falou da importância da vivência dos valores familiares, com a mensagem “Família nosso bem mais precioso”.

Na sequência aconteceu palestra com o médico Sidney Schlosschmacher e com o animador e músico Gregory Tauan Bieberbach. O coral da escola fez várias apresentações. Houve ainda palestra sobre Saúde da Família, com médico, enfermeiras, dentistas e agentes de saúde do ESF Km 09, além de apresentação teatral sobre o tema “Respeito ao idoso, valorização e respeito à família”. Os pais participaram de dinâmicas de grupo, de recreação e brincadeiras variadas, incluindo pêndulo e tirolesa. Ao final do encontro houve entrega de lembranças e avaliação do dia.

As avaliações apresentadas após o evento foram muito positivas, com citações que vão desde o aprendizado, como a diversão e a participação em família. Os bilhetes entregues à direção, assinados pelos pais e alunos, dão conta da felicidade de todos após a experiência e pedem outros momentos semelhantes, além de agradecerem à direção, professores e funcionários pela dedicação com que realizaram o encontro. A EMEB Colônia Ruthes possui 33 alunos, do Jardim I ao 5º ano.

INTEGRAR COMUNIDADE E ESCOLA

A gestora da unidade destacou que a escola vem desenvolvendo diferenciados projetos com o objetivo de integrar ainda mais a comunidade e a escola. “Seguimos a proposta curricular mas em paralelo desenvolvemos atividades extras”, afirmou referindo-se aos projetos: Clube de Mães, Escolinha de Futebol, Raio de Luz, (que leva a ginástica e dança a comunidade e alunos), Horta, jardim e pomar ecologicamente correto, (que visa valorizar a agricultura familiar e costumes locais), além do Projeto Criança Feliz (que visa assegurar à criança o direito a educação escolar em todos os seus aspectos, dentro e fora da escola, quando realizam visitas, passeios e apresentações culturais.