Escola Municipal no Butiá dos Carvalhos receberá quadra poliesportiva coberta

A comunidade de Butiá dos Carvalhos recebeu uma ótima notícia na noite de quarta-feira, dia 17, dada pessoalmente pelo Prefeito Emerson Maas e a Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Henning, que é a construção de um quadra poliesportiva coberta, anexa à escola EMEB Felipe Carvalho Martins. Além da quadra será feito cercamento novo com alambrado.

O anúncio foi feito durante reunião do Executivo com a comunidade, da qual participaram ainda o Secretário de Saúde, Plínio Saldanha, um representante da Secretaria de Obras, Taylon Diego Ribeiro, que está trabalhando na recuperação das estradas da localidade e o Ouvidor, João Celso Cardoso.

Investimentos em 2023 e 2024

Na ocasião a Secretaria Jamine apresentou os valores investidos na escola em 2023, da ordem de R$ 906.933,57, em uniformes de inverno e verão, mochilas, material escolar, sistema de ensino (apostilas), tênis, projetor, notebooks, telas, TV, acessórios, eletrodomésticos/armários, utensílios de cozinha, mobiliário e parque infantil, além de transporte dos alunos, merenda escolar, Internet, seguranças e reforma do telhado. E para este ano informou que os investimentos chegarão à casa dos R$ 1.373.205,53.

Ambiente ideal

O Prefeito destacou a importância da obra que exigirá investimentos da ordem de 700 mil reais, de recursos próprios do município. “Será um local para nossos alunos terem uma prática esportiva em condições ideais, pois a quadra será coberta, oferecerá banheiros com acessibilidade, além de espaço próprio para a guarda de materiais. A quadra terá área de 459,53 m2. A Secretária Jamine anunciou que a escola local receberá neste início de ano, materiais esportivos novos para as aulas de educação física.

Licitação

O processo será encaminhado para licitação ainda nesta semana, para a contratação da empresa que será responsável pela construção da obra.