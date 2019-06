Escola Paula Feres recebe um abraço “tamanho família” nos seus 120 anos

Compartilhar no Facebook

A Escola Professora Maria Paula Feres completou 120 anos nesta quarta-feira (5) e recebeu um abraço coletivo dos professores, profissionais da educação, demais funcionários e alunos. O ato simbólico homenageou a escola mais antiga de Mafra em atividade.

No dia também teve sessão cívica e cultural, e outras ações como feira de livros.

Ontem, sexta-feira, foi realizada uma reunião entre o corpo docente e professores aposentados que lecionaram na escola, além de um culto ecumênico.

Dando continuidade nas comemorações, nesta semana agora a escola servirá um bolo com mais de mil pedaços para os alunos, professores e funcionários.

DEUTSCHE SCHULE VILA NOVA PARA ESCOLA PROFESSORA MARIA PAULA FERES

A história da Escola de Educação Básica Professora Maria Paula Feres, Bairro Vila Nova – Mafra/SC, vem de um período secular.

Em 1899, há 118 anos, nascia a Escola de Educação Básica Professora Maria Paula Feres, então pertencente a Rio Negro (PR) e posteriormente para Mafra (SC). Denominada de “Deustche Schule Vila Nova”, estava sob a direção do alemão Johann Annies, o qual era também professor da turma de 25 alunos. Foi fundada no dia 5 de junho de 1899 pela Sociedade Escolar de Vila Nova, a qual era composta de alemães e seus descendentes. Por tratar-se de uma Sociedade Escolar, eram os sócios (pais e comunidade) que pagavam o mestre. Poucos anos depois, o governo alemão concedeu subsídio financeiro diminuindo a parcela que os sócios deveriam pagar. Faziam parte de seu primeiro currículo as disciplinas de Língua Alemã, Geografia, Matemática, Ciências, Desenho, Língua Portuguesa e Caligrafia.

Em 1907, Johann Annies transferiu-se novamente para sua terra natal (Alemanha). Passou a lecionar e assumir também a Direção o professor Silvio Wiznerowicz, também nascido na Alemanha.

Com a criação do Município de Mafra em 1917, este passou a manter a instituição, até então Sociedade, passando a denominar-se “Escola Particular de Vila Nova”.

Em 1923 passou a categoria de “Escola Estadual Pública Masculina e Feminina”, tendo seus professores Gustavo Adolfo Friedrich e sua esposa Cristina França Friedrich, a qual recebeu homenagem do seu trabalho cativante, o nome do Clube de Mães, nos dias de hoje.

Em 1942 passou a denominar-se “Escola Mista Estadual”.

Em 1952 passou a denominar-se “Escola Mista Estadual Desdobrada”.

Em 1962 passou a denominar-se “Escolas Reunidas Professora Maria Paula Feres

Maria Paula Feres”, patrona dessa escola, nasceu em Florianópolis aos 06 de janeiro de 1910. Foi casada com João Feres e teve quatro filhos. Iniciou sua atividade como professora em 09/08/1926.

De 1942 a 1952 lecionou no Grupo Escolar “Duque de Caxias”, Mafra/SC, onde foi promovida várias vezes. Faleceu no dia 22/03/1964.”.

Em seguida, “Grupo Escolar Profª Maria Paula Feres”, fundado pelo Ato de Criação P/7078 de 08/08/1968, DEC 7078.

Em 1977 foi transformada em “Escola Básica Profª Maria Paula Feres”, oferecendo de Pré à 8ª série – 1º Grau.

Em 1986 passou a ser denominada de “Colégio Estadual Profª Maria Paula Feres”, tendo como modalidade de ensino do Pré ao 2º grau. Foi transferida da “Escolinha Velha” para a “Nova Escola”, devido ao crescimento da comunidade, embora ainda utilizavam as salas antigas.

E NOS DIAS DE HOJE…

Atualmente, denomina-se “Escola de Educação Básica Profª Maria Paula Feres” e oferece ensino de 1º ano ao Ensino Médio. Conta com 900 alunos, aproximadamente 60 professores, 03 diretores Silmara Martins (geral) Simone Hlenka (assessora) Ederson Witt (assessor), 03 assistentes técnico pedagógicos, 02 assistentes de educação, 05 agentes de serviços gerais e 1 supervisora escolar. Atende diversas comunidades: Vila Nova, Imbuial, Jardim Novo Horizonte, Faxinal, Vila Santa Terezinha, Campo da Lança, São Lourenço, Restinga, Rio Branco, entre outras. Conta com o apoio da APP, Clube de mães, Conselho Deliberativo e comunidade em geral. Essa unidade escolar tem orgulhado Mafra e Santa Catarina quando o assunto é educação de qualidade, vencendo dia a dia as dificuldades que se apresentam diante desta centenária escola mafrense.