Escola Santo Antônio promove ações na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

A Escola Estadual de Educação Básica Santo Antonio estará promovendo entre os dias 28 e 30 de agosto, ações pertinentes a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Confira a programação:

MATUTINO:

Ensino Fundamental I

Terça-feira (28/08)

10h: Abertura

Apresentação de Libras: Professoras Virlene e Jane com os alunos da 2ª 01 com as músicas: Borboletinha, Dona Aranha e Cinco Patinhos.

Apresentação dos alunos da 2ª 02 com as professoras Paola e Maria Janete.

4º ano 01 – Apresentação em libras da música Aquarela com a professora Valdete.

Dança dos alunos da APAE de Itaiópolis.

Exposição dos trabalhos dos alunos inclusos.

Ensino Médio

Quarta-feira (29/08)

08h: Abertura – Hino Nacional com o aluno Lucas Bauer.

Premiação do concurso de frases para a Semana da Inclusão. Aluno vencedor: Alex Elias Luiz, do 3º ano – Turma 01. Frase: “As diferenças tornam o mundo surpreendente”.

Reflexão sobre as diferenças com o professor Paulo e palestra com o professor Alexandre.

Apresentação cultural sobre inclusão de alunos da 3ª 01 e 3ª 02.

Exposição dos trabalhos dos alunos inclusos.

Ensino Fundamental II

Quinta-feira (30/08)

08h: Abertura.

Apresentação musical com a aluna Sara.

Depoimento do professor Marcos A. Reway.

Exposição dos trabalhos dos alunos inclusos.

VESPERTINO

Ensino Fundamental I

Terça-feira (28/08)

13h30: Abertura.

Dança dos alunos da APAE de Itaiópolis.

Apresentação dos alunos da 2ª 03 com a professora Paola.

Apresentação de Libras: professoras Virlene e Jane com os alunos da 4ª 03 com a música: Balão Mágico.

Exposição dos trabalhos com alunos inclusos.

Ensino Médio

Quarta-feira (29/08)

13h30: Abertura.

Mensagem: Deficiências de Mário Quintana, proferida pela aluna Daniele Siqueira.

Apresentação musical da turma 3º 04 e das alunas Daniele Rapuckna, Luan e Lucas, acompanhados dos professores Josiane, Tatiane, Eliane e Sônia.

Reflexão sobre as diferenças com o professor Paulo e palestra com o professor Alexandre.

Exposição dos trabalhos dos alunos inclusos.

Ensino Fundamental II

Quinta-feira (30/08)

13h30: Abertura.

Apresentação musical do aluno Matheus, acompanhado da professora Mª Janete com a música: É preciso saber viver.

Teatro dos professores da APAE de Mafra.

Depoimento do professor Marcos A. Reway.

Exposição dos trabalhos dos alunos inclusos.

A escola agradece a presença de todos. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla acontece todos os anos no mês de agosto. O objetivo da Semana Nacional é abrir debates e colocar a sociedade em reflexão no dever da igualdade para inclusão.