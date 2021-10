Escola Santo Antônio realiza a amostra pedagógica Folhas ao Vento

A Escola de Educação Básica Santo Antônio, de Mafra, realizou a amostra pedagógica Folhas ao Vento, a qual faz parte do Projeto anual “A escola da diversidade em tempos adversos”.

O projeto é de responsabilidade de todos os professores da escola, das professoras do AEE Andreia Fabiana P. Wolski, Edna Carla Mann, Mirian Ap. Zelger, Murielli S.Dalla Rosa e Simone Pilz, segundas professoras e equipe pedagógica, juntamente com o projeto Nepre de responsabilidade da professora Isabela Cristina Aparecida Mayer.

A abertura aconteceu no dia 28/09, onde tivemos a presença da senhora Marlene Vaz Luft, técnica responsável pela Educação Especial e o encerramento foi no dia 06/10.

As professoras do Atendimento Educacional Especializado foram as responsáveis pela organização juntamente com a supervisora Daniela Furtado Fernandes e a pedagoga Eidi Carina Mann Cavalheiro e diretoras Ângela Stoebel Witt e Juliana Zavorne.

O objetivo da amostra foi promover um ambiente de respeito na escola, para que a diferença não seja tratada como exclusão desenvolvendo atividades que primam o respeito e a valorização dos seres humanos.

A sociedade deste século exige cada vez mais que a escola enquanto propulsora da construção de conhecimento científico se adeque aos novos conceitos de relações interpessoais constituídas para e neste tempo. Propor ao estudante que se enquadre nos moldes de pensamento passados como tentativas de superação e quebra de paradigmas é no mínimo, uma grande contradição para com os documentos norteadores de currículo escolar recém atualizados em nosso país e estado.