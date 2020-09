Compartilhar no Facebook

No feriado de 7 de Setembro, a Escola de Educação Básica Tenente Ary Rauen, de Mafra, se mobilizou através de uma live na rede social Facebook sob o comando dos professores Vivian Dutra e Rodrigo Consul. Com o título “Ó, Pátria Amada!”, a live teve bastante interatividade com alunos, professores, pais e comunidade.

Assista na íntegra através da página: https://www.facebook.com/tenentearyrauen/videos/943506166160745/