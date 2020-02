Escola Vereador Evaldo Steidel recebeu doação de materiais escolares

Os materiais doados foram arrecadados durante o início do ano e destinados à escola

Os cerca de 150 alunos da EMEB vereador Evaldo Steidel, da localidade de Saltinho do Canivete, receberam na última sexta-feira, dia 14, materiais escolares doados pela Ordem Demolay do Capítulo Mafra. A Ordem Demolay é uma instituição que busca o engrandecimento e aprimoramento do jovem de 12 a 21 anos, por meio de ensinamentos filantrópicos e filosóficos.

Os materiais doados foram arrecadados durante o início do ano e destinados à escola. Em sua divulgação no Instagran destacam: “sempre em defesa das escolas públicas, pois são elas os grandes alicerces da nossa nação”.

Os alunos receberam cadernos, tesouras, borrachas, canetas, colas, apontador, lápis de cor e giz de cera. O gestor da escola, Julcir Wisovaty Filho, agradeceu à ordem pelos materiais. “Ficamos imensamente gratos pelas doações que certamente serão muito úteis aos nossos alunos”, declarou.