Escolas CEMMA e Mario Goeldner contempladas com recursos do PDDE

Duas escolas da rede municipal de ensino de Mafra – CEMMA e Mário de Oliveira Goeldner – foram contempladas neste ano com recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE,  para equipar salas de recursos multifuncionais e bilíngues de surdos, destinadas ao Atendimento Educacional Especializado.

Anualmente a Secretaria de Educação pode inscrever as escolas para participar dos programas PDDE e receber os recursos provenientes do Governo Federal, para serem aplicados na melhoria da infraestrutura física e pedagógica, para o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica. Os recursos do programa são transferidos de acordo com o número de alunos, conforme o censo escolar do ano anterior ao do repasse.

Escola Acessível

Os recursos podem ser utilizados na aquisição de itens e materiais pedagógicos; cadeiras de rodas; bebedouros acessíveis; produtos de tecnologia assistiva, equipamentos e materiais para o Atendimento Educacional Especializado bilíngue de surdos, entre outros.

Segundo a Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Emmanuelle Henning, os recursos promoverão a inclusão dos alunos com algumas deficiências. “Estamos trabalhando de forma a promover a acessibilidade em nossas unidades, visando atendê-los em todas as suas necessidades, quer na mobilidade, quer no aprendizado ou na participação de atividades comuns”, declarou.

