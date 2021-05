Escolas da rede municipal de Mafra recebem kit alimentação

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação está distribuindo kits de alimentação paras as escolas da rede municipal de ensino. No ano passado a entrega dos kits foi feita, cumprindo determinações do Governo Federal, mas neste ano a decisão de manter as entregues partiu do próprio Executivo Municipal.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No mês de maio estão sendo entregues 3.931 kits, dos quais 2.737 para escolas que estão atuando na forma híbrida e 1194 kits para escolas que estão trabalhando no sistema remoto.

O Prefeito Emerson Maas esteve na entrega dos kits no Centro de Educação do Município de Mafra- CEMMA e destacou ser essa uma opção do município, como forma de auxiliar as famílias nesse momento difícil. “Neste ano a distribuição está sendo feita por opção do executivo municipal e com recursos próprios, como forma de contribuir nesse momento de pandemia, que tem afetado a todos os setores”, declarou.

“Consideramos que para uma boa educação é preciso também ter uma boa alimentação”, explicou a Secretária Municipal Jamine Emmanuelle Henning.

No CEMMA recebeu o kit alimentação das mãos do Prefeito e da Secretaria de Educação, representando todas as mães da escola, Ana Paula Peters Pinto, mãe da aluna Ana Laura Pinto do 3º ano.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -