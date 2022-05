Escolas de Mafra começam a receber novos computadores do Estado

O Governo do Estado de Santa Catarina iniciou a entrega de 6.454 novos computadores para as escolas da rede estadual. O investimento total é de R$ 28,2 milhões e contempla 311 unidades educacionais, com objetivo de tornar o ensino mais moderno e atrativo.

“Nossa gestão foi a primeira a investir mais de 25% do orçamento do Estado em Educação, como determina a Constituição. Fizemos o maior investimento em Educação da história de Santa Catarina, o que resulta em importantes entregas para as nossas escolas, como mais esses computadores. Assim preparamos ainda melhor os nossos estudantes para um futuro que se mostra cada vez mais promissor”, destaca o governador Carlos Moisés.

Os novos computadores serão instalados nos laboratórios de tecnologia das escolas, que também possuem equipamentos como lousa digital, projetor e tablets. Nesses espaços, são desenvolvidas ações complementares às atividades em sala de aula, incentivando práticas tecnológicas e qualificando o aprendizado dos estudantes.

“A tecnologia oferece inúmeras oportunidades para qualificar e tornar o processo de ensino mais atrativo aos estudantes. Ela deve ser uma aliada da Educação, por isso estamos investindo em novos equipamentos. Tanto que essa entrega faz parte de um grande pacote, que inclui os notebooks para professores, além de espaços maker, laboratórios e lousas digitais para as escolas”, reforça o secretário de Estado da Educação, Vitor Balthazar.

108 mil alunos serão beneficiados

O investimento promovido pelo Governo do Estado vai beneficiar cerca de 108 mil alunos em toda Santa Catarina. A expectativa é que as entregas sejam realizadas ao longo do mês de maio, para que os Núcleos de Tecnologia Educacional façam a instalação e os estudantes possam começar a usar os novos equipamentos ainda neste mês.

As 311 escolas contempladas estão localizadas nas regiões de Blumenau, Braço do Norte, Brusque, Caçador, Campos Novos, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Dionísio Cerqueira, Florianópolis, Ibirama, Itajaí, Itapiranga, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Laguna, Mafra, Maravilha, Palmitos, São Bento do Sul, São Lourenço do Oeste, Taió, Timbó, Tubarão, Videira e Xanxerê.

Investimentos contínuo em tecnologia nas escolas

As entregas de computadores complementam outros investimentos do Governo do Estado em equipamentos de tecnologia para a educação. Desde 2021, as escolas estaduais receberam 33,9 mil tablets, com investimento de R$ 30,3 milhões, além de 1.349 computadores, com mais R$ 5,9 milhões investidos, e lousas digitais nas 711 escolas de Ensino Médio.

E para garantir melhores condições de trabalho, pesquisa e planejamento de aulas, o Governo de Santa Catarina está entregando notebooks para todos os profissionais de educação da rede estadual que atuam em escolas. Por meio do programa Aprendizagens na Cultura Digital, já foram entregues cerca de 8,5 mil notebooks aos professores de diversas regiões do Estado, com investimento de aproximadamente R$ 36 milhões até aqui.