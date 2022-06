Escolas de Mafra iniciam aulas de contraturno

Os alunos das escolas da rede municipal de Mafra estão recebendo novos conhecimentos, por meio das aulas de contraturno que estão sendo oferecidas. Um exemplo é na EMEF São Lourenço, que iniciou nesta semana, no período contrário, aulas de Informática, de Reforço, de Esportes e de Práticas Agrícolas. A escola recebeu do Executivo Municipal um laboratório completo de informática que já foi colocado à disposição dos alunos. Para as aulas de contraturno serão atendidos inicialmente 100 alunos que permaneceram na escola o dia todo recebendo almoço e lanche da tarde.

A Secretária de Educação, Jamine Emmanuelle Henning destacou a importância dos contraturno, como forma de possibilitar aos alunos oportunidades de ampliarem seus conhecimentos em informática, desenvolverem habilidades esportivas e ainda receberem auxílio para aprimorarem seus conhecimentos com as aulas de reforço. “Estamos trabalhando para que nossas escolas possam ser um lugar de formação completa”, declarou.

O Diretor da Escola, Kleverson Jorge explicou que o laboratório de informática será colocado também à disposição da comunidade. “Teremos um dia dedicado à comunidade, possibilitando especialmente aos idosos aprender a trabalhar com computadores”.

CEMMA e Evaldo Steidel

Já o Centro de Educação do Município e Mafra – CEMMA, começou no período contrário à s aulas, o Programa Reforço Cultural Maker, com encontros quinzenais para todos os alunos do 2º e 3º anos. Consiste na realização de atividades dinâmicas através da robótica, para as quais a escola fornecerá todo o material, além do lanche.

Da mesma forma, a EMEB Vereador Evaldo Steidel, na localidade de Saltinho do Canivete iniciou na semana, aulas de contraturno com a disciplina de Práticas Agrícolas para seus alunos.