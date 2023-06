Escolas de Mafra recebem Cia. de Teatro BuZum! com o espetáculo “O Grande Perigo”

As escolas municipais CEM Beija Flor, CEIM Breno Cauan Garcia, CEIM Fiorige Bona e CEIM Anjo da Guarda, de Mafra receberão nos dias 1, 2 e 5 de junho, o ônibus da cia. de Teatro BuZum!, com o espetáculo “O Grande Perigo”.

A cia. BuZum apresenta o Teatro de Bonecos dentro de um ônibus levando diversão às crianças. Em Mafra, cerca de 450 crianças assistirão ao “O Grande Perigo”. No Estado de Santa Catarina, o BuZum! já percorreu os municípios de Blumenau, Major Vieira,Três Barras, chegando à Mafra na quinta-feira, dia 1º de junho. Em seguida seguirá para outras cidades do Brasil.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“O Grande Perigo”

Destinado a crianças de 4 a 12 anos, “O Grande Perigo” narra a história de Tata, uma pequena tartaruga que logo ao nascer volta para o mar em busca de sua mãe. Tata enfrenta vários perigos, tão comuns à vida das tartarugas marinhas, como uma andorinha que tenta comê-la; um caranguejo que a persegue; peixes elétricos por todos os lados; um polvo e um perigoso tubarão, além de uma enorme baleia.

As apresentações do espetáculo “O Grande Perigo” são gratuitas e acontecem por intermédio do Ministério da Cultura, com incentivo da Lei Rouanet. A Cia de Teatro BuZum! vem à Mafra por intermédio do setor de ensino da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, em parceria com a Westrock, empresa que está apoiando todas as demais apresentações no Estado de Santa Catarina .

Aprendizado fora e dentro da sala de aula

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As apresentações gratuitas aliam o espetáculo do palco com o conteúdo da sala de aula. Isso porque o BuZum! fornece para as escolas material pedagógico para que os educadores trabalhem temas transversais. As crianças ganham um teatro de papel para brincarem e criarem suas próprias histórias com seus bonecos e cenários. Cada trajeto do BuZum! pode ser acompanhado pelo site www.buzum.com.br ou pelo perfil no Instagram @ProjetoBuZum.

Para a diretora do CEIM Breno Cauan Garcia, Simone Aparecida da Costa “o espetáculo foi muito interessante e educativo, que trouxe temas super importantes como o meio ambiente, o descarte correto do lixo e a formação de novos hábitos, relacionados ao uso dos recursos naturais, temas esses que podem ser utilizados no trabalho pedagógico. As crianças ficaram encantadas com a apresentação”, declarou. Ela parabenizou toda a equipe pelo conhecimento repassado e agradeceu à secretaria de educação em proporcionar momentos como este aos alunos.

Serviço