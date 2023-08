Escolas de Mafra recebem palestras sobre a Defesa Civil

Com o objetivo de divulgar as ações da Defesa Civil no município, uma série de palestras estão sendo realizadas nas escolas de Mafra. Na manhã de quarta-feira, dia 16, aconteceu na Escola Municipal EMEF Mário de Oliveira Goeldner, tendo como palestrante o agente administrativo Rafael Rumor.

Na ocasião foi apresentado aos alunos, breve resumo do que é Defesa Civil, quais as ações realizadas e eventos adversos com maior incidência no município, além de informações orientativas.

Na quinta-feira, dia 17, a palestra será realizada na Escola de Educação Básica Monteiro Lobato e na sexta feira, dia 18,  na Escola Agrícola  Municipal, “Prefeito José Schultz Filho”.

O projeto “Defesa Civil nas escolas”, do Governo do Estado, está sendo levado a efeito pelas unidades municipais. Participou da palestra o diretor da Defesa Civil  de Mafra, Juliano Hack Machado.