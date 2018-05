Escolas de Mafra recebem palestras sobre “bullying”

O setor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) vem realizando palestras nas escolas de Mafra sobre temas variados, atendendo solicitação da direção das unidades. Neste mês a Psicóloga do AEE, Talita Valério Pacheco proferiu palestras sobre “bullying”, na EMEB Felipe Carvalho Martins e EMEF Amola Flecha.

Nas duas oportunidades ela explicou aos alunos que “bullying” tem por definição “o desejo consciente, deliberado e repentino de maltratar outra pessoa e colocá-la sob tensão”, podendo ser caracterizado como “todo tipo de comportamento agressivo, cruel, proposital e sistemático inerente as relações interpessoais”.

Explicou ainda que o comportamento agressivo pode ter como conseqüências:

Sintomas psicossomáticas;

Transtorno do pânico;

Fobia escolar;

Fobia social

Transtorno de ansiedade generalizada;

Depressão;

Anorexia e bulimia;

Transtorno obsessivo compulsivo;

Transtorno de estresse pós traumático.

COMO REAGIR

Para as vítimas de “bullying” ou testemunhas a Psicóloga aconselhou que, uma das formas de se defender é não ficar calado. “Denunciar não é delatar, é ajudar quem precisa, pois o ‘bullying’ dói e a pior coisa é pensar que a culpa é da vítima e não do agressor. Por isso é preciso falar com alguém – pais, professores ou com quem confie e que possa interferir e deter a agressão”, declarou. E orientou ser importante procurar ajuda, pois tanto a vítima como o agressor precisam de orientação e atendimento psicológico.

Ela falou da necessidade de serem repassados pela família e reforçados no ambiente escolar, os valores sociais como respeito, solidariedade, amizade, disciplina etc. “Tanto a família como a escola tem que estar atenta com relação à mudança de comportamento da criança, pois é uma forma de sinalizar que algo não vai bem e, nesse caso, é muito importante o estabelecimento do diálogo afim de compreender o que está acontecendo com a criança e orientá-la da melhor forma possível”, concluiu.