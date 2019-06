Escolas de Mafra trabalham o tema “Eu e a Natureza: interagindo com as plantas”

No mês de junho todas as escolas de Educação Infantil da rede municipal de ensino de Mafra estão desenvolvendo atividades variadas sobre o tema “Eu e a Natureza: interagindo com as plantas”. Um exemplo é o Centro de Educação Infantil Municipal Vila Nova, que realizou diversas ações como passeios e brincadeiras relacionadas ao tema proposto.

Neste mês, as crianças puderam verificar as etapas de desenvolvimento de uma planta, desde o plantio de sementes – para observar o processo de germinação – até o transplante de mudas frutíferas e construção de miniterrário.

Eles utilizaram diferentes formas de trabalhar, como modelagem, desenhos, pinturas, recortes, músicas, brincadeiras, jogos e ginástica historiada, falando sobre “A Sementinha”, dramatização por meio da qual os alunos puderam vivenciar o processo de germinação.

Para complementar o estudo, a turma do Jardim I matutino, da Professora Silvete, fez uma aula-passeio até uma floricultura e ao sacolão de frutas e verduras do bairro, “onde foi possível observar a diversidade de plantas, escolher e comprar alimentos saudáveis”.

Conforme explicou a gestora da unidade, Carla Elice Silveira, “foi priorizada a participação ativa das crianças em todo o processo, com as atividades incentivando a preservação do meio ambiente, bem como a aquisição de novos hábitos alimentares”.