Escolas de Mafra trabalharam com criatividade o tema pré-história

Construir cavernas, pintar com carvão, brincar de paleontólogo e reviver a pré-história. Essas foram algumas das atividades realizadas no mês de novembro pelos alunos das escolas de educação infantil da rede municipal de educação, para trabalhar o tema “Uma visita à pré-história”. O tema propôs viajar para o mundo dos homens das cavernas, dos dinossauros e da pedra lascada, para conhecer as pinturas e gravuras rupestres e descobrir como surgiu o fogo, a roda, a escrita e os números.

A criatividade das ações empolgou tanto alunos como professores. O CEIM Breno Cauan Garcia trabalhou de diversas formas realizando esculturas em argila, histórias contadas na pedra, a descoberta dos dinossauros e pinturas com carvão.

A EMEB Augusta Vitória viajou para o mundo dos homens das cavernas e dos dinossauros. Contou com palestra sobre o tema, proferido pela Bióloga, Mestre Cristiane Pscheidt, responsável pelo Ensino no Museu da Terra e da Vida – Cenpáleo da UnC, e ainda construíram uma caverna, com escritas rupestres feitas com carvão.

CENPÁLEO

Na EMEB Felipe Carvalho Martins os alunos dos Jardins I e II trabalharam na confecção de ovos de dinossauros com a professora Patrícia e visitaram o Museu da Terra e da Vida (Cenpáleo – UnC). O Comecinho de Vida também levou seus alunos para uma visita ao Cenpáleo. No CEIM Anjo da Guarda o aprendizado foi brincando com escavações arqueológicas e construção de caverna. A CEIM Restinga trabalhou com argila para construção de fósseis, escavações na areia e também construção de cavernas, além de utilizarem vídeos relacionados ao tema.

O setor de educação infantil da Secretaria Municipal de Educação parabenizou todas as escolas da educação infantil pelos trabalhos realizados. “Todas foram muito criativas, aguçando a imaginação das crianças nas brincadeiras. Foi muito gratificante acompanhar as atividades. Parabéns às equipes das escolas”, declararam as responsáveis. Elas lembraram que ao abordarem os temas os professores proporcionam às crianças trabalharem com diversas linguagens, matemática, história da humanidade, geografia, ciências, orientados pelos campos de experiência da BNCC. “Os professores trabalham todos os temas de forma multidisciplinar”, concluíram.