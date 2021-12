Escolas municipais de Mafra terão mesas digitais com jogos e aplicativos

“PlayTable” é uma plataforma de jogos e aplicativos baseada numa mesa interativa e multidisciplinar, onde as crianças brincam, jogam, exploram, experimentam, se expressam e convivem juntas

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Escolas da rede municipal de Mafra serão dotadas, a partir do próximo ano, de um novo instrumento de auxílio, de última geração, para a educação de crianças com dificuldades de aprendizagem.

Tratam-se de mesas digitais, com jogos e aplicativos, “PlayTables”, que serão entregues nas escolas após as capacitações pedagógicas dos professores, antes do início do ano letivo, previsto para 7 de fevereiro. A Prefeitura adquiriu, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 25 mesas, no valor de R$ 550 mil. Cada mesa contém mais de 30 aplicativos e pode ser utilizada por quatro alunos simultaneamente.

O Prefeito Emerson Maas destacou a importância dessa novidade para a Educação mafrense. “É um equipamento de última geração, adquirido para as nossas crianças especiais e com dificuldades de aprendizagem, que vai proporcionar agilidade para que elas consigam acompanhar também suas turmas. É resistente a batidas e a água e preparado com mais de 30 aplicativos para que nossas crianças tenham a melhor educação”, declarou.

A Secretária de Educação, Jamine Emmanuelle Henning explicou que a “PlayTable” vai proporcionar o desenvolvimento de várias habilidades das crianças, como  coordenação motora, o raciocínio lógico e vai ainda auxiliar ao professor que quer fazer uma atividade de áreas, contribuindo  para que sua prática seja cada vez mais significativa. Poderão ser utilizadas para a Educação Infantil e Ensino Fundamental.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“PlayTable”

Além do sistema operacional, as mesas adquiridas por Mafra contém aplicativos que versam sobre coordenação motora, raciocínio lógico, desenho livre, pintura, memória, quebra-cabeça, detetive, coelhos construtores, dia na fazenda, fábrica de números, tabuada divertida, matemática, guardiões da natureza, ciências, geografia, história, musicalização, alfabeto, caça-palavras, boquinhas-memória e puxa–bocas