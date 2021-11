Escolas municipais irão decorar as praças de Mafra para o Natal

Compartilhar no Facebook

Ação faz parte das festividades “Mafra + Natal”

Encher de luz, cores, enfeites de estrelinha, bolinhas, presentinhos as praças da cidade. Assim é o convite que a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura está fazendo às escolas municipais e estaduais. A proposta é que cada uma mobilize seus alunos para decorarem uma praça.

Jamine Henning, secretária da pasta, explicou que a dinâmica é simples, colocando um secretário municipal, um diretor de escola e uma ESF responsável por uma praça. Além dos alunos das escolas, as associações de moradores dos bairros também serão convidadas a participar. O prazo para decoração das praças é até o dia 13 de dezembro. Para as escolas do interior, estas devem buscar locais como igrejas ou associações para enfeitarem em parceria.

Além da decoração, a secretária pediu ainda que cada escola prepare apresentações com os alunos para mostrarem na praça que decoraram e para receberem a visita do Papai Noel.

Confira as praças, os responsáveis/convidados pela decoração e dia e horário das apresentações:

PRAÇA APRESENTAÇÃO RESPONSÁVEIS/CONVIDADOS Praça do Passo 13/12/21 às 17 horas Gabinete da prefeitura/ E.S.F Vista Alegre/ CEIM Sara Rosa Rodrigues/ Associação de bairro / CEIM Comecinho de Vida Praça Vila das Flores 14/12/21 às 17 horas Secretaria de Assistência Social/ CEM Beija-Flor/ E.S.F. Vila Ivete/ EMEB Amola Flecha/ CEIM Vila Olsen/ Associação de moradores Praça Henrique Augustim – Faxinal 15/12/21 às 17 horas Secretaria de Governo/ E.S.F. Faxinal/ CEIM Faxinal/CEIM General Osório/ Escola Cristo Rei /Associação de moradores Praça do Fórum 16/12/21 às 17 horas Secretaria de Obras/ CEIM Anjo da Guarda/ Fórum/ HSVP/ Colégio Excelência/ Associação de moradores Praça Edmundo José Saliba – Jd. América 17/12/21 às 17 horas Secretaria de Saúde/ CEIM Fiorige Bona/ Colégio Agrícola/ EEB Francisco Isabel /E.S.F Jd. América/ UPA/ Associação de moradores Praça do Expedicionário 18/12/21 às 14 horas Secretaria de Agricultura/ EMEB Mário Goeldner Fundamental 2/ Policlínica Municipal/ EEB Barão de Antonina/ Associação de moradores Praça Tancredo Neves – Willner 18/12/21 às 17 horas Secretaria de Administração/ EEB Gustavo Friedrich/ CEIM Restinga/ E.S.F Vila Nova/ E.S.F Restinga/ Associação de moradores Praça da Ucrânia 18/12/21 às 18 horas Secretaria de Obras/ EMEB Mário Goeldner Fundamental 1 / CEIM Breno Cauan Garcia/ Associação de moradores Praça Desemb. Flávio Tavares – antiga Prefeitura 18/12/21 às 16 horas Secretaria da Fazenda/ E.S.F Torre/ EEB Tenente Ary Rauen/ Associação de moradores Praça Desemb. Guilherme Abry (praça do comércio) 18/12/21 às 15 horas Departamento de esportes/ EEB Santo Antonio/ EMEF Campo da Lança/ Colégio Mafrense/UnC / Associação de moradores Praça Hercílio Luz 18/12/21 às 19 horas Secretaria de Educação/ EMEF São Lourenço/ CEIM Portão São Lourenço/ Associação de moradores Praça Luiz Afonso Frosch – Novo Horizonte 20/12/21 às 17 horas Secretaria de Administração/ Procuradoria/ CEIM Vila Nova/ CEIM Guinter Werner/ Associação de moradores Praça Leoberto Leal – Vila Ivete (cemitério) 21/12/21 às 17 horas Secretaria de Assistência Social/CCI/ EEB Monteiro Lobato/ CREAS / CAPS/ Associação de moradores Praça Lauro Müller (alto de Mafra) 22/12/21 às 17 horas CEMMA/ CEIM Ana Ranck/ Maternidade D. Catarina Kuss/ Associação de moradores Praça Ferroviário Miguel Bielecki De 13 a 23/12/21 a partir das 18 horas Atividades na praça – Vila do Natal