ESF CAIC irá realizar ação em comemoração ao “Agosto Dourado”

A ESF CAIC – Vila das Flores – estará realizando no dia 28 de agosto (terça-feira), uma ação sobre amamentação, em comemoração ao mês de aleitamento materno “Agosto Dourado”. Durante o evento serão realizadas palestras com a fonoaudióloga da maternidade e a equipe de nutricionista e fonoaudióloga do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF.

O evento é destinado a todas as gestantes, mães que estejam amamentando, mães com crianças de zero a dois anos e familiares, e tem como objetivo, informar o público-alvo a importância do aleitamento materno em todos os aspectos desde os de desenvolvimento até os emocionais, além de orientar sobre a doação de leite materno.

A ação acontece nas dependências da ESF, que fica situada na Avenida das Rosas, nº 6377 – Vila das Flores, com início às 15h. Essa ação é uma realização da Secretaria de Saúde de Mafra, através de uma parceria entre a ESF CAIC e o NASF.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na unidade ou através do telefone: (47) 3642-5586.