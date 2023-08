ESF CAIC leva saúde para comunidade de Amola Flecha

Durante todo o dia da última quinta-feira, 03, a comunidade de Amola Flecha contou com serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da ESF CAIC. Foram realizadas várias ações como teste rápido, aferição de pressão arterial (PA), Hemoglobina Glicada (exame que mede a concentração de glicose no sangue – HGT), altura, peso e vacinação. Para as crianças, foi dada atenção especial, com realização de pintura no rosto.

A equipe de profissionais do CAIC considerou o evento produtivo e contabilizou os seguintes números:  27 pessoas e 40 doses de vacina aplicadas; 50 pessoas para PA, HGT, peso e altura e realização de 37 testes rápidos.