ESF CAIC realiza vacinação contra pólio em três escolas

Ação visa aumentar a cobertura vacinal em Mafra contra a poliomielite que está em menos de 50% (crianças menores de cinco anos)

A ESF CAIC realizou ação de vacinação contra a pólio levando a vacina (VOP) a três escolas do seu entorno: CEM Beija-Flor, CEIM Vila Olsen e CEIM Nossa Senhora das Graças para as crianças menores de cinco anos. Ao todo foram vacinadas 107 crianças, sendo 37 do Beija-flor no dia 1º, 22 da Vila Olsen no dia 02 e 48 da N. Sra. das Graças no dia 05. A vacinação foi feita pela equipe de profissionais da ESF: enfermeiros Juliano Zinn, Ana Paula Veiga e Thaisa Grein, as técnicas em enfermagem Danivea Boaventura e Marisol e ainda os agentes de saúde Pedro, Ana Patrícia e Liridiana.

O enfermeiro Juliano justificou esta atividade nas escolas. “Buscamos vacinar na escola devido a baixa adesão da vacina. Para todas as crianças vacinadas houve autorização dos pais, não esquecendo que a vacina é um direito da criança”, disse.

Em Mafra, a cobertura vacinal contra pólio está em 47,5%, com apenas 1460 doses aplicadas, sendo a estimativa populacional de crianças abaixo de cinco anos de 3074 indivíduos.