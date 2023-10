ESF Jardim América reabre após chuvas e estará aberto para vacinação

Após o fechamento temporário devido às fortes chuvas que afetaram a região, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Jardim América, em Mafra, anuncia a reabertura de suas instalações. Além disso, a unidade estará pronta para receber a comunidade neste sábado, dia 21 de outubro, para a Campanha de Vacinação Dia D.

As chuvas intensas que atingiram a cidade recentemente causaram algumas intercorrências nas instalações do ESF Jardim América, levando à sua temporária indisponibilidade. No entanto, a equipe da unidade trabalhou incansavelmente para restaurar as condições ideais de funcionamento e garantir a segurança dos pacientes.

No sábado, dia 21 de outubro, a unidade estará aberta das 8h às 17h como parte da Campanha de Vacinação Dia D, oferecendo a oportunidade para que a comunidade do Jardim América e arredores atualize seu esquema de vacinação e receba imunizações importantes contra diversas doenças, como influenza, sarampo, hepatite B e muitas outras.

A partir da segunda-feira, 23 de outubro, a ESF Jardim América voltará a operar normalmente, atendendo às necessidades de atenção primária à saúde dos moradores da região. Os serviços médicos, enfermagem, odontologia, e demais atendimentos de rotina estarão disponíveis, proporcionando assistência completa aos pacientes.

A Prefeitura de Mafra e a Secretaria Municipal de Saúde expressam sua gratidão à comunidade do Jardim América pela compreensão durante o período de fechamento temporário da unidade de saúde. A administração municipal está comprometida em garantir a excelência na prestação de serviços de saúde e continua trabalhando para manter a saúde e o bem-estar de todos os cidadãos.

Portanto, no sábado, não deixe de comparecer ao ESF Jardim América para a Campanha de Vacinação Dia D, e a partir de segunda-feira, a equipe da unidade estará pronta para atendê-lo com qualidade e dedicação como de costume. Sua saúde é uma prioridade para a Prefeitura de Mafra.