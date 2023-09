ESF Restinga promove dia 22 o evento “Em dia com a Saúde”

Os moradores do Imbuial que utilizam os serviços de saúde da ESF Restinga, vão poder aproveitar para avaliar o estado de saúde no evento “Em dia com a Saúde”. Ele será no pátio da Escola Sol Nascente, no dia 22, das 8 às 15 horas. Quem for ao local poderá realizar avaliação bucal, testes rápidos, atualizar a carteirinha de vacinas e aferição de sinais vitais.

Serão realizados consultas e exames preventivos, porém que já foram pré-agendados. Informações e agendamentos podem ser feitos pelo WhatsApp: 99252-1482 ou 3645-1033.

Serviço:

Evento: “Em dia com a Saúde”

Data: 22 de setembro – sexta-feira

Horário: das 8 às 15 horas

Local: pátio da Escola Sol Nascente, próximo ao ESF Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares.