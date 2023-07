A Estratégia Saúde da Família- ESF Edvino Hable, no São Lourenço realizou na tarde da última quarta-feira , dia dia 12, seu Arraiá Saudável, com foco no atendimento dos Diabéticos e Hipertensos. Cerca de 30 pessoas participaram da festa, com direito a decoração, trajes típicos, quadrilha e muita comida saudável. O local foi o antigo casarão do Wig.

