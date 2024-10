ESFs de Mafra realizam ações alusivas ao Outubro Rosa

Com o objetivo de evidenciar os cuidados com a saúde da mulher, no último sábado, dia 19, algumas Estratégias Saúde da Família de Mafra realizam eventos sobre o Outubro Rosa. Vale lembrar que neste mês, intensificam-se as campanhas de prevenção, uma vez que o câncer de mama é um dos tipos mais comuns entre as mulheres.

Eventos realizados pela saúde do município são fundamentais para reduzir a mortalidade associada a este tipo de câncer, promovendo o cuidado contínuo com a saúde feminina.

Faxinal

A ESF Guilherme Ganzert, do Faxinal, realizou coletas de preventivo, testagem rápida para DSTs e orientação e consulta de enfermagem, assim como solicitação de exames e de mamografias. Cerca de 20 mulheres foram atendidas e puderam contar com um dia exclusivamente dedicado a elas. A equipe que realizou o evento foi composta por: enfermeira Claudia Felczak, técnicas de enfermagem Sheila Valério e Maruska Mussatto e o estagiário Marco Antonio Hitnak.



Augusta Vitória

Outra ação, desta vez na comunidade de Agusta Vitória, realizada pela equipe de ESF Nova Esperança. Participaram 97 mulheres que prestigiaram pela manhã palestra Diovana Sartori e à tarde palestra com Drª. Denise (Grupo Sorptimistas) e voluntária, com relato de caso sobre câncer de mama. Foi servido almoço e lanche da tarde para os presentes. O dia contou com a participação das servidoras: Noeli T. T. Koene; Letícia Schimicheck; Samella R. L da Silva; Denize B. Batista; Maria V. Jankovski; Selma M. Wash e Lucimare Ostrovski.

Espigão do Bugre

A ESF Ben. Ana Zilda Ruthes, no Espigão, realizou atividades como coleta de preventivo, exame clínico das mamas e testes rápidos para DSTs. Foram atendidas mais de 35 mulheres. Os procedimentos foram realizados pelas enfermeiras Cristina e Jucilea com a participação das agentes comunitárias de saúde . No momento da atividade foi oferecido às mulheres: manicure, maquiagem e coffe-break.