ESFs de Mafra realizam “Arraiá do Espigão”

No dia 11 de junho os profissionais de saúde dos postos de Estratégias de Saúde da Família (ESFs) Ana Zilda Ruthes, ESF São Sebastião – Espigão do Bugre e NASF realizaram, das 13 às 16h, a festa junina “Arraiá do Espigão” no salão de festas da Igreja Bom Jesus do km 9. O evento teve o intuito de fortalecer o vínculo entre a comunidade e unidade de saúde, promovendo saúde de forma divertida e estimulando a atividade física por meio da dança, pois “saúde e bem estar” andam juntos.

TRADIÇÕES

Houve casamento caipira no qual foram citados vários problemas de saúde que são comuns no cotidiano e as formas de tratamento disponibilizadas pela equipe das ESFs e pelos profissionais do NASF. Para estimular a atividade física foi realizada dança da quadrilha para as participantes e desfile de sinhazinhas com as categorias: mais simpática, mais “belezura”, mais experiente e mais elegante. Também do sinhozinho mais descolado e desfile mirim. Foi realizada ainda a premiação com faixas para as ganhadoras e o sorteio de brindes, além da oferta de comida típica. O evento contou com a presença de 150 pessoas que tiveram uma tarde descontraída.

ESFORÇO RECOMPENSADO

Os organizadores da festa junina concluíram que “os esforços de um trabalho em equipe e com integralidade valem a pena, pois demonstram que o SUS tem um potencial que vai além do visível. Quando as pessoas se unem pra fazer o ‘Saúde da Família’ ela se tornam realmente uma grande família”.