ESFs estarão com atendimento normalizado a partir do dia 1º

A Prefeitura de Mafra através da Secretaria Municipal de Saúde informa que a partir do dia 1º de fevereiro (sexta-feira), as atividades normais serão retomadas nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família) do município. Vale lembrar que o atendimento foi modificado devido à saída dos médicos do “Programa Mais Médicos” do Governo Federal.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o atendimento nas unidades das localidades do Saltinho do Canivete e do Butiá dos Tabordas, será feito nas ESFs mais próximas, até a reestruturação completa dos atendimentos, conforme cronograma abaixo:

ESF Local de atendimento Saltinho do Canivete ESF Bela Vista Butiá dos Tabordas ESF São Lourenço

A partir desta data, o atendimento será descentralizado, e as unidades voltam a oferecer à população os serviços de: consultas médicas, serviços de enfermagem, curativos, vacinação, renovação de receitas, serviços odontológicos e testes rápidos. O horário de expediente das ESFs é de segunda à sexta-feira das 07 às 16 horas.