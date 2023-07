Espaço outlet no II Festival de Inverno de Mafra ajuda a divulgar empresas e a elevar vendas

O Espaço outlet concentrou representantes dos lojistas locais no II Festival de Inverno de Mafra. Dez expositores participam do evento e mostram seus produtos para o público que passa pela praça Miguel Bielecki nesses três dias de festa.

Entre confecções próprias e de representações, os lojistas consideraram o festival como uma ótima oportunidade para a divulgação de suas empresas e também de incremento de vendas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A loja Store da Lolo Lingeries participa pela segunda vez no festival e está gostando do resultado. A proprietária Heloisa Stoebel reparou que neste ano foi bem melhor a exposição. “Este ano está impecável a produção do espaço e do festival e, para nós como lojistas, é muito bom porque, se a gente não fecha a venda aqui, nós conseguimos divulgar nossa loja e depois o pessoal nos procura. É bem interessante”, afirmou.

Boas vendas

Para Juliane Rodrigues da Luz, da Blitz Acessórios, que também está participando do festival pelo segundo ano consecutivo, confirmou que as vendas estão sendo muito boas e agradeceu a oportunidade oferecida pela Prefeitura. “Está sendo muito bom para a população conhecer nossa loja e os produtos que vendemos, não só para o comércio de roupas, mas também de alimentos, pois tem muitos restaurantes aqui”. Para ela o espaço outlet é uma ótima oportunidade para os lojistas de Mafra mostrarem seus produtos, divulgarem a loja e elevarem suas vendas.