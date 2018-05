Especialização em 12 meses é na UnC!

Deseja tornar-se um profissional especialista em apenas um ano? Na UnC você tem opções de cursos de Pós-graduação para alavancar a carreira e fazer a diferença no mercado de trabalho.

Acesse www.unc.br/especializaçao e escolha entre os cursos de MBA em Auditoria e Perícia; MBA em Controladoria, Finanças e Gestão Tributária; MBA em Gestão de Pessoas para Alto Desempenho; Farmacologia Clínica e Atenção Farmacêutica que estão com as inscrições abertas até 28 de maio.

Para Márcia Ricardo Fiorentin, aluna do MBA Gestão Estratégica de Cooperativas, cursar uma Pós-graduação é aprofundar os conhecimentos por meio de especializações. “A experiência e o aprendizado obtidos na graduação possibilitam ao profissional ter uma ideia geral da área, porém a especialização permite se aperfeiçoar no assunto”, destaca Márcia, salientando que outro fator importante é o diferencial competitivo no currículo profissional.

Na UnC as aulas ocorrem nas sextas-feiras e sábados, em finais de semanas alternados ou consecutivos (preferencialmente a cada 15 dias). São apenas nove meses de aulas em sistema B-Learning, que reúne práticas pedagógicas do ensino presencial e a distância, e 3 meses para o TCC. O valor da mensalidade é R$ 399,00 e você ainda pode parcelar em até 20 vezes.

