Espetáculo de dança gratuito despertou emoções no público

Sutileza e leveza de movimentos. Foi assim o espetáculo de dança que aconteceu na noite da última quinta-feira, 06, na praça Miguel Bielecki, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A dança intitulada “Olha pra mim” da Sutil Companhia de Dança, de Curitiba, trouxe para Mafra uma de suas performances que explora a dramaturgia corporal das intérpretes em danças fluídas, íntimas e que demonstram a inquietude que são as relações humanas. Com cerca de 45 minutos de duração, as bailarinas Mariusa Bregoli e Ásia Anselmi que é também a coreógrafa e diretora, levaram o público a refletir sobre a vida no seu dia a dia.

Impressões

Lindo! Maravilhoso! Foram estas as palavras usadas por muitos dos expectadores que assistiram à dança. A professora de dança Brenda Ratkovski disse que o espetáculo prendeu sua atenção. “É maravilhoso a gente poder prestigiar algo assim na nossa cidade, que aquece o coração e eu pude sentir essa forma de arte na nossa cidade”, disse. A também professora de dança e coreógrafa Ândrela Nerissa, destacou o incentivo à dança. “Foi um espetáculo reflexivo. É ótimo a gente pensar que, de forma gratuita, conseguimos ter acesso a esse tipo de arte. A apresentação foi de ótima qualidade com duas bailarinas espetaculares”.

Roda de conversa

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Após a apresentação, as bailarinas propuseram uma roda de conversa com o público para ouvir as impressões de cada um. Neste ambiente descontraído, as bailarinas também falaram de como foi feita a concepção da coreografaria, um pouco do histórico da companhia e da importância de trazer esta apresentação para Mafra. A apresentação “Olha pra mim” é uma realização da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e Ministério da Cultura/Governo Federal.

Saiba mais sobre a Sutil Companhia de Dança

Facebook/Instagram: @sutilcompanhiadedanca