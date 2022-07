Espetáculo “Mundo Mágico” do Circo Social será atração neste domingo no Festival de Inverno de Mafra

Compartilhar no Facebook

O domingo em família promete muitas novidades na edição do Festival de Inverno de Mafra, realizado pela prefeitura municipal neste final de semana.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Circo Social estará realizando a partir das 14h através de seu grupo de artistas voluntários a apresentação “Mundo Mágico”, trazendo os personagens mais queridos do Cinema e da TV com inúmeras surpresas, além da presença e animação dos palhaços Pirulito e Paraguay e a energia dançante da palhaça Pipoquinha para animar as crianças e famílias presentes.

A apresentação faz parte da campanha Circo Social nos bairros através do setor social, que busca atender famílias em fase de vulnerabilidade social tendo como contrapartida arrecadação de alimentos.