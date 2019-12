Espetáculo Musical “Auto de Natal” trouxe a magia do Natal para Mafra

1 de 10

Com o objetivo de exaltar a emoção, através da magia do Natal e o do amor ao próximo, diversos atores, cantores e músicos interpretaram cenas breves, sensíveis e divertidas, com personagens e temas já tradicionais da popular festa de Natal. Sendo uma produção do grupo de Teatro EBANX Regina Vogue, a tarde da última sexta-feira, 06, encantou os baixinhos e emocionou a todos os presentes.

O musical “Auto de Natal” foi uma contrapartida social do projeto Natal Mágico Condor, apresentado pelo Ministério da Cultura com patrocínio Condor, Instituto Joanir Zonta e Banco Safra, em parceria com a Prefeitura de Mafra e o Cineplus Emacite, que proporcionou uma tarde encantada às 13 entidades beneficiadas com os alimentos arrecadados na 2ª Festa das Etnias, e também à 7 escolas municipais de Mafra, além da Escola Referência Mundo Mágico de Rio Negro e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Mafra.

MAGIA DO NATAL

O espetáculo trouxe ao palco diversos artistas entre atores, cantores e músicos que interpretaram em cenas breves e divertidas, com todos os personagens e temas já tradicionais do ideário popular sobre as festas de Natal, organizadas num roteiro original, em situações atuais e cotidianas, promovendo a reflexão sobre os temas tradicionais, como o “O Espírito do Natal”, tanto quanto introduzir uma reflexão sobre temas atuais como a tolerância pelas diferenças e a diversidade. Na ocasião, também ocorreu a chegada do Papai Noel, que deixou a sua mensagem de Natal e agradou aos participantes com a distribuição de doces na saída do evento.A primeira dama do município, Iara Bielecki, prestigiou o evento e exaltou a importância do apoio da Prefeitura em eventos assim: “Possibilitar um ambiente onde as crianças, e nós adultos, pudemos soltar a imaginação e apreciar momentos de alegria e esperança, não tem preço”.