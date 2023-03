Esporte de Mafra oferece atividade aeróbica e recreativa para terceira idade

A Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Esportes, está oferecendo uma atividade aeróbica e recreativa para as pessoas acima de 58 anos. Todas as quartas-feiras, das 7h30 às 8h30 no Ginásio de Esportes Wilson Buch, os interessados em participar devem comparecer no horário marcado.

A participação é gratuita e não necessita inscrição prévia. Recomenda-se a utilização de tênnis e roupas leves adequadas à prática esportiva, lembrando de levar uma garrafinha de água para hidratação.

Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Esportes, que fica junto ao Ginásio Wilson Buch, R. Mal. Deodoro, 568 – Centro I Baixada. Telefone para informações: 47 99190-5435.