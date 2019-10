Estacionamento rotativo em Mafra deve iniciar no dia 06 de novembro

Com o intuito de atender as demandas apresentadas pelos empresários locais e esclarecer dúvidas sobre a implantação do estacionamento rotativo, a ACI de Mafra e CDL participaram no último dia 08 de reunião com o Rotary Club de Rio Negro Riomafra e a empresa contratada para executar o serviço. Na oportunidade, três pontos principais estavam em pauta: mudança no horário, tolerância no tempo e ampliação do estacionamento para ruas transversais.

Até o momento – conforme previsto na lei nº 4295 de 2017 – não será aplicada medida punitiva ao usuário em casos de embarque e desembarque, desde que não ultrapasse a tolerância de cinco minutos. Da mesma forma, o horário previsto para o funcionamento do estacionamento rotativo é das 8h à s 18h de segunda à sexta-feira, e das 8h à s 12h no sábado.

Visando atender os interesses dos associados as entidades propuseram que o horário de início fosse alterado para às 9h, seguindo até às 12h, e que após o intervalo de uma hora retornasse às 13h e seguisse até às 18h. As sugestões apresentadas seguem os modelos aplicados em outras cidades catarinenses, como é o caso de Canoinhas, Rio do Sul e Brusque. Vale destacar, que a necessidade exposta pelos representantes é de que o fluxo de veículos e pessoas ocorra, regulando o trânsito e distribuindo o estacionamento.

As atividades estão previstas para iniciarem no dia 06 de novembro, com aproximadamente 1660 vagas de carro e 80 para motos. O valor previsto é de R$ 2,00 a hora, podendo ser fracionado em 30 minutos e as principais ruas de Mafra deverão ser contempladas. A preocupação das entidades é de que o fluxo de veículo migre para as ruas transversais e prejudique o comércio que existe nestas áreas.

Ao fim da reunião, atendendo o pleito das entidades presentes, a empresa aceitou a modificação do horário previsto para início das atividades, alterando de 8h para 9h. As demais sugestões serão formalizadas e encaminhadas para a empresa.