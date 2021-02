Estagiários da rede municipal de educação de Mafra recebem capacitação

Os estagiários que atuarão nas escolas municipais de ensino fundamental e educação infantil foram capacitados na quarta-feira (18), para que a inclusão dos alunos fosse a melhor possível.

A secretária de Educação, Esporte e Cultura Jamine Henning repassou as competências desse profissional dentro das escolas. “Pela primeira vez na Educação houve o foco na contratação de profissionais estudantes na área da educação para que sua contribuição seja maior para com nossos estudantes” disse a secretária.

O conteúdo versou sobre regras de convivência, as quais foram reforçadas pela equipe do AEE e a psicóloga Talita Pacheco Valério realizou reflexões e dinâmicas para a valorização desse profissional. “As aulas iniciarão amanhã com a equipe repleta de vontade para contribuir e, principalmente ajudar no monitoramento em prevenção à Covid-19”, finalizou a secretária.