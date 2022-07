Estagiários da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação participam do Desafio da Proatividade

Compartilhar no Facebook

Buscando formar profissionais ativos e comprometidos com seu local de trabalho, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação lançou para seus estagiários o Desafio da Proatividade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Cada estagiário teve que identificar no seu ambiente um problema e qual seria a solução, proposta através de um Plano de Melhorias.

Alguns projetos já estão em andamento, como: Boutique Social, Oficina de Relacionamentos Interpessoais, Arquivo Digital, SUAS em Foco – Melhoria na Divulgação dos Serviços, 5S e Outras Ferramentas de Gestão aplicadas ao SUAS.

Segundo a estagiária Vivian Tibes, o desafio proporcionou mais organização no ambiente de trabalho, fazendo com que os estagiários melhorem a forma de se posicionar diante dos desafios do dia-a-dia.

A secretária de Assistência Social, Danielle Kondlatsch, destacou que o desafio busca preparar profissionais para futuras experiências. “Temos o compromisso de contribuir com a formação de novos profissionais, que no futuro estarão mais preparados para a concorrência no mundo de trabalho, que busca profissionais propositivos e resolutivos”.