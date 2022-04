Estagiários e recepcionistas da Saúde de Mafra são capacitados

Visando aprimorar o trabalho realizado pelos estagiários e recepcionistas da área da saúde, o Núcleo de Educação Permanente (NEP) realizou na manhã do último sábado, 09, mais uma capacitação interna no auditório da Amplanorte.

A capacitação teve como objetivo qualificar o atendimento prestado por estes profissionais de saúde, estreitando conhecimentos sobre o Sistema Único de Saúde Brasileiro e a rede de saúde do município. As palestrantes Ivonete Pacheco e Debora Popadiuk (psicólogas), Ariane Woehl (assistente social) e Francesli Pereira (enfermeira), destacaram a importância de contextualizar a organização local da rede de saúde, situando os participantes na realidade instalada dos serviços e programas desenvolvidos por Mafra.

Excelência na prestação de serviços

A presidente do NEP, Debora Popadiuk, reforçou a relevância da interação entre profissionais e estagiários. “Para se atingir um trabalho de excelência é de extrema valia capacitar e integrar todos os níveis de atenção a saúde do município, evitando ruídos na comunicação e promovendo um ambiente mais organizado”. Ela completou ainda que “é nossa função enquanto profissionais de saúde e como Núcleo de Educação Permanente, valorizar o que temos de potência humana, identificarmos as possibilidades de ajustes e melhorias e planejarmos formas de promovermos a melhora da qualidade do nosso SUS.”

Metodologia

A capacitação, além de ter uma abordagem expositiva dialogada, contou com dinâmica de integração. Dentre os temas abordados: imagens e comportamentos no ambiente de trabalho; política de saúde brasileira com enfoque no sistema único de saúde”; organização da rede local de saúde e a arte de ouvir e ainda empatia diante a profissão do cuidado nos serviços de saúde. Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Plínio Saldanha, “o evento capacitou os novos servidores para um atendimento mais eficiente e humanizado, conforme plano de governo do prefeito Emerson Mass”.

Saiba mais sobre o Núcleo de Educação Permanente (NEP)

O NEP planeja, organiza e fornece apoio às ações de Educação Permanente em Saúde, visando à qualificação dos profissionais de saúde e estagiários, em diferentes níveis de atenção e cuidado, além do incentivo às pesquisas científicas.

Com a finalidade de integrar ensino/serviço, o NEP de Mafra criou espaços para a interlocução dos atores, estimulando a comunicação na organização da assistência e no processo formativo acadêmico.