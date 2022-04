Estelionatário de São Paulo é preso em Mafra após ser perseguido pela vítima

Compartilhar no Facebook

Na terça-feira, 26, por volta das 14h10, a Polícia Militar de Mafra recebeu informações de que um homem estaria em fuga pela Rua Marechal Floriano Peixoto, Centro, após ter cometido crime de estelionato e que estaria sendo seguido pela vítima.

Foi abordado um veículo táxi, na Rua São João Maria e o passageiro, um homem de 22 anos de idade, procedente da cidade de São Paulo-SP fugiu a pé, se jogando num rio, porém não conseguiu atravessar e retornou, sendo detido pelos policiais

Foi encontrado com o mesmo os cartões de banco da vítima e certa quantidade em dinheiro. Segundo relato da vítima, um homem de 77 anos de idade, recebeu ligação telefônica de um homem dizendo ser assessor do Banco do Brasil e que o seu cartão havia sido clonado, necessitando o imediato recolhimento, comparecendo logo em seguida um homem de táxi na sua residência para recolher o cartão.

Algum tempo após entregar os cartões começou a desconfiar que poderia ter sido vítima de um golpe e passou juntamente com seu filho a procurar pelo suposto assessor nas agências bancárias e quando avistou àquele que esteve em sua residência, o mesmo fugiu.

Na pousada onde o homem detido estava hospedado, foram encontradas várias máquinas de cartão de crédito e outros objetos que foram apreendidos e juntamente com o homem preso em flagrante por estelionato encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

