Acabou o ano de 2023 e iniciou o de 2024 com obras sendo realizadas continuamente em Mafra e, de forma gradativa, as estradas do meio rural estão sendo recuperadas pela administração municipal.

Nesta semana, equipes da Secretaria de Obras realizaram o patrolamento e empedramento de trechos da estrada de Rio da Areia de Cima. “Em Mafra as obras não param e todos os esforços estão sendo concentrados na recuperação dos danos causados nas vias do interior”, afirmou o Executivo.