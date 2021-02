Estrada entre as localidades de Saltinho do Canivete e Bela Vista do Sul está interditada

O trecho da BR-280 desabou de vez e segue completamente interditada

A interdição da BR-280 entre Mafra e Três Barras levou grande parte do tráfego da rodovia para a SC-477 entre Papanduva, Major Vieira e Canoinhas, trecho com condições precárias.

Com as condições precárias da SC-477 alguns motoristas começaram a utilizar a estrada rural entre as localidades de Saltinho do Canivete e Bela Vista, trecho que também é conhecido como Estrada Velha da 280, para desviar o bloqueio da BR-280 onde uma cratera já comeu meia pista da rodovia.

O tráfego pesado nestes dias de chuvas na estrada que liga importantes localidades do interior como Avencal do Saltinho, Augusta Vitória, Guarupú, Rido do Cedro, Lageadinho, Saltinho do Canivete, entre outras, deixou o trecho intransitável, levando a interdição da via.

Na última semana caminhões com cargas de madeiras ficaram encalhados no trecho que agora está totalmente bloqueado.

