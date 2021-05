Estradas do interior de Mafra recebem melhorias

As estradas do interior de Mafra continuam recebendo atenção da Administração Municipal, que por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos realiza constantes serviços de manutenção de melhorias.

Na primeira semana de maio, no período de 3 a 7 do mês foram realizadas as seguintes obras:

– alargamento e reparo de bueiros na Localidade de  Rio Branco;

– patrolamento e empedramento na comunidade de Augusta Vitória e;

-patrolamento e empedramento na Augusta Vitoria, sentido Pedra Fina;

-patrolamento e empedramento na Estrada Wilner;

– patrolamento e empedramento na localidade de Butiá Santa Rita

Guarupu

No final de abril no período de 26 a 29, a secretaria realizou reparos em bueiro no Avencal e no Rio Branco, além de serviços de patrolamento, empedramento e limpeza de valas na Brusca e nas estradas do Guarupu, do Butiá dos Tabordas, da Bela Vista, Vila Schafachek e no morro dos Willner.