Estradas do meio rural de Mafra recebem melhorias no mês de agosto

A Prefeitura de Mafra mantém constantes os serviços de melhorias das estradas do meio rural do município, com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos realizando  patrolamento, empedramento e uso de rolo durante o mês de agosto, a exemplo do que foi trabalhado durante todo o ano.

Foram as seguintes as comunidades atendidas e as ações realizadas pela Prefeitura de Mafra durante o mês de agosto:

Patrolamento, empedramento e serviço de rolo no Avencal São Pedro;

Reparo com empedramento na estrada do Rio Branco ll;

Patrolamento e empedramento no Rio Preto;

Serviço de retro e empedramento no Avencal de Cima;

Patrolamento e empedramento em Butiá dos Tabordas;

Patrolamento e empedramento no Rio Preto do Sul.