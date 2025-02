Estradas rurais de Mafra recebem serviços de patrolamento

A semana começou com variadas ações da Prefeitura e Mafra em ruas da cidade e estradas do meio rural. São obras de patrolamento no São Lourenço e melhoramentos nas ruas Músico Valentin Stall e Estudante Ricardo Janchkovski, no Imbuial.

As ruas da cidade também estão recebendo melhorias como conserto de tubulação e calçamento na rua Quintino Bocaiúva, na Vila Ferroviária e na Marechal Floriano Peixoto.

Para solicitar serviços

Caso o munícipe observe problemas em sua rua, pode entrar em contato com a Ouvidoria Municipal pelo telefone/ WhatsApp (47 3641-4067) ou pessoalmente – Av. Prefeito Frederico Heyse, 1386, Alto de Mafra. Solicitações também podem ser feitas no site oficial da Prefeitura de Mafra no menu 1 Doc.

Ao solicitar algum serviço, é necessário que o morador indique o endereço, com nome da rua, bairro e se possível um ponto de referência do lugar que deve receber a ação. Caso queira, também podem ser anexadas fotos.