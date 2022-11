Estudantes de Mafra conhecem oportunidades de carreira na indústria

Estudantes do segundo e terceiro anos ensino médio de escolas públicas conheceram essa semana as oportunidades de educação profissional para construírem carreira no setor industrial. O Mundo Senai recepcionou alunos, profissionais da indústria e comunidade, em sua unidade de Mafra, com uma programação que incluiu degustação de cursos técnicos e visitas guiadas aos laboratórios.

O Mundo SENAI, que foi realizado em todo o Estado, dissemina a relevância da educação profissional. A proposta é desmistificar o universo da indústria e mostrar que o setor tem ótimas oportunidades de carreira e desenvolvimento. Afinal, atualmente existem muitas vagas na indústria que não são preenchidas por falta de qualificação profissional.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os estudantes conheceram o funcionamento e toda a estrutura dos cursos técnicos realizados pelo Senai, como mecânica, eletrotécnica e eletromecânica. Nos laboratórios, é demonstrado na prática como acontece o aprendizado.

O que torna o Senai em referência no ensino profissionalizante é exatamente sua capacidade de unir teoria e prática, o que possibilidade o ingresso imediato dos alunos no mercado de trabalho. Dos estudantes que frequentam o Senai, 90% alcançam a empregabilidade na indústria.