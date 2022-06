Estudo das Fases da lua desperta interesse pelo astronomia na Escola Mário Goeldner

Compartilhar no Facebook

As diferentes fases da Lua foi o tema trabalhado pela professora Gecilda Aparecida Veiga Arbigaus, da escola Escola Municipal Mário de Oliveira Goeldner. Por meio de caixas de papelão o trabalho possibilitou aos alunos do 5º ano observar as fases da lua: crescente, cheia, minguante e nova.

A entrevista concedida pela professora, dará ao leitor uma noção do trabalho realizado e da reação dos alunos.

Confira a entrevista:

Prefeitura de Mafra: Qual é o nome do projeto?

Professora Gecilda: As Fases da Lua.

Prefeitura: Quando começou?

Professora Gecilda: Iniciamos o projeto em 25 de fevereiro deste ano.

Prefeitura: Para alunos de que série?

Professora Gecilda: Para os alunos do 5º ano.

Prefeitura: Abrange quantos alunos?

Professora Gecilda: 24 alunos.

Prefeitura: É atrelado a alguma disciplina?

Professora Gecilda: Sim, é interdisciplinar nas disciplinas de Ciências e Geografia.

Prefeitura: Que valores são trabalhados no projeto?

Professora Gecilda: São trabalhados:

O pensamento científico, crítico e criativo;

A comunicação;

A argumentação;

O autoconhecimento e o autocuidado.

Prefeitura: O que se pretende ensinar com o projeto?

Professora Gecilda: Pretende ensinar as quatro fases da Lua, quanto tempo dura cada fase de acordo com a fase que ela está e também relacionar a existência das fases da Lua com o fato que ela não tem luz própria e gira em torno da terra. Que existe quatro fases da Lua e não quatro Luas.Â

Prefeitura: Como foi para você trabalhar este projeto com as crianças?

Professora Gecilda: Foi muito gratificante, ver as crianças se dedicando cada dia, cada um no seu experimento, fazendo o seu melhor, se dedicando a cada dia para que tudo desse certo. Além de aprenderem de forma lúdica, fizeram apresentações do projeto para outras turmas.

Prefeitura: A escola já desenvolvia o projeto ou começou este ano?

Professora Gecilda: Iniciou este ano. Começamos usando as tecnologias para pesquisar as fases da lua onde os alunos demonstraram bastante interesse no assunto estudado. Desenvolvemos o projeto em sala de aula e em casa fazendo observações da lua e suas fases. Na conclusão do projeto os alunos gostariam de organizar uma excursão para um observatório astronômico.