Etapa municipal da IV Conferência Nacional de Educação é realizada em Mafra

O tema da CONAE é “Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira”

A etapa municipal da IV Conferência Nacional de Educação (CONAE) aconteceu nesta quarta-feira, 20, nas escolas da rede municipal de ensino. Esta etapa visa a discussão de políticas públicas por profissionais da área com o objetivo de formular propostas para melhorar a educação no município e contribuir para a melhora do ensino no Estado e no país. O resultado das discussões e das proposições servirá para que o país se mobilize e avance na garantia de direitos e conquistas.

Para a Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Henning, este é um momento para os educadores proporem ações que culminem em resultados assertivos não só para a educação local quanto em todo país. “Estamos passando um momento nunca enfrentado antes pela Educação. Portanto, temos de lutar por avanços e cumprir o que preconiza o CONAE – ser um espaço democrático aberto pelo Poder Público para que todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional”, declarou a secretária.

A conclusão da municipal será no dia 26, próxima terça-feira, no auditório do CEDUP. Sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação será feita a junção de todos os debates que foram realizados nas escolas. “Vamos reunir tudo o que foi discutido em um grande debate, envolvendo as escolas municipais, estaduais, particulares e as sem fins lucrativos. Concluído este fechamento, partiremos para as próximas etapas”, observou a secretária.

Após a conclusão da etapa municipal, as propostas elencadas serão apresentadas nas CONAEs Regionais, em novembro. Já no ano que vem em abril acontece a IV CONAE/SC 2021-2022 e em novembro a IV CONAE 2022 FNE.

Para saber mais sobre a CONAE, acesse EXPLICANDO A CONAE